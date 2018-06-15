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لمن قال ترامب: "أنت قاتل وحشي؟"

15
JUNE
2018
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قال رئيس المفوضية الأوروبية، جانكلود يونكر، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصفه بـ"القاتل الوحشي" مطلع الأسبوع الماضي.
وتحدث يونكر، الذي حضر اجتماعا لزعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في كندا، عن لقائه مع ترامب في خطاب بمدينة ميونيخ الألمانية.
 
وأضاف يونكر: "ترامب قال لي الأسبوع الماضي (جان كلود-أنت قاتل وحشي).. إنها المرة الأولى التي تصبح فيها لوكسمبورغ خطرا، على هذا النحو للولايات المتحدة. أعتقد أنه قصد بها الشكوى، لكني لست متأكدا".
 
وفشلت قمة مجموعة السبع، في رأب صدع متنام بين الولايات المتحدة والقوى الأخرى، التي يتهم كثير منها ترامب باتباع سياسات تجارية تحابي الولايات المتحدة على نحو غير منصف.
 
وذكرت مصادر بالاتحاد الأوروبي، أن دول الاتحاد أيدت بالإجماع، الخميس، خطة لفرض رسوم على ما قيمته 2.8 مليار يورو (3.3 ملياردولار) من الواردات الأميركية ردا على تعريفات أميركية على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي.
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