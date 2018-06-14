قبل المونديال.. تعديلات أمنية لهواتف لاعبي المنتخب الإنجليزي

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خضع لاعبو المنتخب الإنجليزي الذي يشارك في كأس العالم 2018 لدورة تدريبية سريعة، نظمتها هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية، وتمحورت حول حماية المعلومات الإلكترونية للاعبين في روسيا.

وستوفر الهيئة هواتف "مؤقتة" للاعبين، يتم استخدامها خلال المشاركة في المونديال، ثم يتم التخلص منها بعد العودة من البطولة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الهيئة نصحت اللاعبين بعدم الدخول لحساباتهم المصرفية الخاصة خلال البطولة، والامتناع عن استعمال هواتفهم الخاصة.

وستقوم الهيئة بتنزيل برامج "حماية إلكترونية" على الهواتف الشخصية للاعبين، لحمايتهم من التجسس خلال المونديال.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤول من المركز الوطني البريطاني للأمن الإلكتروني قوله: "تعد روسيا أكثر الدول عداوة وقدرة في الفضاء الإلكتروني، لذلك يمثل إيقافهم أولوية بالنسبة لنا".

وشهدت العلاقات البريطانية-الروسية توترا بعد اغتيال الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال قبل أشهر، مما دفع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لتنبيه جمهوره بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء سفرهم لمتابعة منتخب بلدهم في روسيا.

وتبدأ إنجلترا رحلتها في المونديال بلقاء المنتخب التونسي الاثنين القادم بمدينة فولغوغراد.