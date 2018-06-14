living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

واشنطن: كيم فهم "المطلوب" خلال قمة سنغافورة

14
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال زيارة إلى سيول، الخميس، بعد يومين من القمة التاريخية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "فهم" أن نزع السلاح النووي لبلاده يجب أن يتم "سريعا".
وقال الوزير الأميركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الياباني تارو كونو والكورية الجنوبية كانغ كيونغ وا "نعتقد أن كيم جونغ-أون فهم الطابع الملح" لعملية نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، وبأنه "يتعيّن علينا إتمامها سريعا".
 
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون وقّعا خلال قمتهما التاريخية في سنغافورة، الثلاثاء، وثيقة تعهدت فيها كوريا الشمالية نزع سلاحها النووي، ولكن من دون تحديد أي جدول زمني لذلك.
 
وأكد بومبيو أيضا أن "الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة التوصل إلى نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بصورة كاملة، ويمكن التحقق منها ولا يمكن العودة عنها".
 
والعبارتان الأخيرتان شرطان دأبت واشنطن على ربطهما بأي نزع للقدرات النووية لبيونغ يانغ، لكن الوثيقة التي وقعها ترامب وكيم خلت من أي ذكر لهما.
 
وشدد الوزير الأميركي على أن رفع العقوبات عن بيونغ يانغ لن يتم إلا بعد "نزع سلاحها النووي بالكامل".
 
من جهتها أكدت الوزيرة الكورية الجنوبية أن "التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم أقوى من أي يوم مضى"، في رسالة تطمين تأتي عقب المفاجأة التي فجّرها ترامب إثر قمة سنغافورة بإعلانه وقف المناورات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسيول نزولا عند طلب بيونغ يانغ.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout