دي نيرو يشتم ترامب... مجدداً!

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«دونالد ترامب غبيّ، فنّان في بيع الهواء، ومصدر حرج لأميركا». هذه بعض الكلمات التي استخدمها النجم الأميركي روبرت دي نيرو لوصف رئيس بلاده دونالد ترامب. فالفنان البالغ 74 عاماً من أشدّ المعارضين لوصول هذا الملياردير إلى البيت الأبيض، ولطالما استغلّ إطلالته العامّة للتصويب عليه.



آخر هذه المناسبات، وأكبرها، كانت توزيع جوائز «توني» المسرحية أمس الأحد. وجّه الممثل الحائز أوسكار انتقاداً حاداً لترامب مستخدماً لفظاً نابياً خلال البث التلفزيوني الحي. اعتلى دي نيرو المسرح في مبنى «راديو سيتي ميوزيك» في نيويورك لتقديم مغني الروك بروس سبرينغستين الذي قدّم أداء خلال الاحتفال، وقال من دون أي تمهيد: «سأقول شيئاً واحداً»، ثم استخدم لفظاً نابياً (F**k Trump). ووسط صياح وتصفيق حماسي من الجمهور الذي ضم ممثلين ومخرجين ومنتجين مسرحيين، أضاف بطل فيلم Heat: «لم يعد الأمر محصوراً فقط بـ «فليسقط ترامب»... ثم استخدم اللفظ النابي»، منتقلاً مباشرة إلى الكلمة المعدة مسبقاً لتقديم سبرينغستين، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز».



ونقلت شبكة «سي.بي.إس» كلمات دي نيرو مع تغطية السباب لملايين المشاهدين في المنازل، والذي أصبح الأكثر مشاركة على تويتر.

في المقابل، لم يرد البيت الأبيض على طلبات التعليق التي وجّهتها وسائل إعلام عدّة.