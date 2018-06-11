بابا الفاتيكان: على العالم التحول إلى الوقود النظيف

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قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، مخاطبا الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات النفط العالمية، اليوم السبت، إن على العالم التحول إلى الوقود النظيف.

وقال البابا فرانسيس في ختام مؤتمر استمر يومين في الفاتيكان "الحضارة تحتاج للطاقة لكن يجب ألا يدمر استخدام الطاقة الحضارة"، وفقا لـ"رويترز".

وأشار إلى أن التغير المناخي هو تحدي "لمعايير الزمن النسبية" مضيفا أن العالم يتعين أن يتجه لاستخدام طاقة تمزج بين مكافحة التلوث والحد من الفقر ودعم العدالة الاجتماعية.

وعقد المؤتمر غير المسبوق سرا في الأكاديمية البابوية للعلوم وحضره رؤساء تنفيذيون لشركات نفط ومستثمرون وخبراء من الفاتيكان يدعمون الرأي العلمي مثل البابا فرنسيس بأن التغير المناخي نتج عن النشاط البشري وأن هناك ضرورة للسيطرة على ارتفاع درجة حرارة العالم.

وقال البابا فرنسيس مخاطبا المشاركين في المؤتمر "نعلم أن التحديات التي تواجهنا متداخلة، إن كنا سنقضي على الفقر والجوع…هناك أكثر من مليار شخص بدون كهرباء اليوم ويحتاجون تزويدهم بها".

وأضاف "لكن الطاقة ينبغي أن تكون نظيفة عن طريق تقليل الاستخدام الممنهج للوقود الأحفوري. يجب ألا تؤدي رغبتنا في توفير الطاقة للجميع إلى أثر غير مرغوب من موجات التغير المناخي الشديد نتيجة زيادة كارثية في درجات الحرارة العالمية وتدهور البيئة وزيادة معدلات الفقر".

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