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تعرف على أغلى المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا

10
JUNE
2018
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تستضيف روسيا نهائيات كأس العالم 2018 بكرة القدم بنسختها الـ21 في الفترة الممتدة بين 14 يونيو الجاري و15 يوليو القادم، بمشاركة 32 منتخبا عالميا.
وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن منتخب الديوك هو الأعلى قيمة بين المنتخبات المشاركة في المونديال بقيمة سوقية تبلغ مليار و80 مليون يورو، ويأتي في المركز الثاني المنتخب الإسباني بمليار و40 مليون يورو، ثم البرازيل في المركز الثالث بـ 952 مليون يورو.
وأوضحت الصحيفة أن متوسط ثمن لاعبي المنتخب الفرنسي يبلغ 47 مليون يورو، وهو أقل بمليوني يورو من قيمة لاعبي المنتخب الأسترالي مجتمعين.
وأشارت إلى أن المنتخب الفرنسي صاحب ثاني أصغر معدل أعمار في المونديال حيث يبلغ معدل أعماره 26 عاما، ويعد كيليان مبابي الأعلى قيمة بـ120 مليون يورو والحارس مانداندا الأقل بقيمة 2.5 مليون يورو.
وعلى مستوى المنتخبات العربية المشاركة في المونديال، فإن المنتخب المصري تبلغ قيمته 198.9 مليون يورو (بعض التقارير تشير إلى أن القيمة السوقية لمحمد صلاح لوحده تتجاوز الـ150 مليون دولار)، والمنتخب المغربي 122.8 مليون يورو، والمنتخب التونسي 58.1 مليون يورو، والمنتخب السعودي 18.7 مليون يورو.

روسيا اليوم
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