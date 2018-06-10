طفلة تعود إلى الحياة بعد 8 ساعات من دفنها !

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أظهر فيديو نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إنقاذ طفلة حديثة الولادة، وذلك بعد دفنها لمدة 8 ساعات في مقبرة بالبرازيل.

وتلقت الشرطة بلاغاً بأن أهل الطفلة لم يبلغوا السلطات بوفاة طفلتهم.

ودفع ذلك رجال الشرطة إلى التوجه لمنزل العائلة، حيث وجد القبر وانتشلوا الطفلة منه.

وذكرت الشرطة البرازيلية، أن أقارب الرضيعة دفنوها بعدما ظنوا أنها فارقت الحياة بعد ولادتها.

وفور الوصول للمنزل، سمعت الشرطة صوتاً خافتاً صغيراً لها.

ووفقاً للصحيفة، قام المسعفون بإعطائها الأكسجين فور وصولها إلى سيارة الإسعاف، ونقلت الطفلة إلى العناية المركزة لإجراء فحوص ومسح.