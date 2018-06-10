فتاة عربية تحرق أسرتها بالكامل في شهر رمضان؛ والسبب؟!

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أقدمت فتاة مصرية، يوم أمس ، السبت، على إشعال النيران في أفراد أسرتها كاملة، انتقامًا منهم على منعها من الخروج خلال شهر مضان.

ولقي أفراد العائلة وهم الوالد والوالدة والأخ مصرعهم، إثر اشتعال النيران في كافة أرجاء منزل الأسرة، الواقع في حي عين شمس بالعاصمة المصرية القاهرة بشكل مفاجئ، قبل أن يتضح أن ابنتهم أشعلت النيران في المنزل وهربت سريعًا.

وتشير التفاصيل إلى أن الفتاة شعرت بضيق بسبب منعها من الخروج من المنزل طيلة شهر رمضان، فقررت الانتقام من أسرتها بإشعال النيران فيهم خلال فترة القيلولة.

بدورها تحفظت الجهات الأمنية على الفتاة البالغة من العمر 19 عامًا للتحقيق معها في الواقعة واستكمال الإجراءات اللازمة.