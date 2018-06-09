طفل سوري يعمل معلقا رياضيا لكأس العالم “روسيا 2018”

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سبوتنيك-



شارك الطفل السوري، يزن طه (11 عاما)، وصاحب الموهبة الفريدة بالتعليق الرياضي في برنامج “كرة القدم لأجل الصداقة”، إلى جانب مشاركين من 211 دولة، والذي سيقام حاليا بالتزامن مع افتتاح فعاليات كأس العالم في روسيا.



يقيم الطفل يزن مع والديه في دولة الكويت وقد اختاره الاتحاد الرياضي العام نظرا لموهبته في التعليق الرياضي ليمثل سوريا في فعاليات البرنامج والتي تتضمن أنشطة ثقافية وتربوية ورياضية واجتماعية، إضافة إلى حضور المباراة الافتتاحية لكأس العالم، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية “سانا”.



ويضم البرنامج أيضا العديد من نجوم كرة القدم العالميين، وسيكون للطفل السوري يزن دور فعال فيه حيث بين والده زياد طه في تصريح لـ”سانا” إنه سيكون المعلق رقم واحد لمعظم فعاليات البرامج الرياضية باللغتين العربية والإنجليزية.



وفي السياق ذاته، نفى والد يزن أن يكون ابنه قد تعاقد مع قنوات وفضائيات عربية للتعليق على مباريات كأس العالم، مؤكدا حرصه ووالدته على تنمية مواهب ابنهما بالطريقة الصحيحة والاهتمام بتحصيله العلمي.



ويهدف البرنامج الذي تنظمه شركة “غازبروم” الروسية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى نشر الصداقة والسلام والمحبة والتسامح والحفاظ على البيئة.