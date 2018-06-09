ترامب: الجميع يسرقنا

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه “تم استغلال الولايات المتحدة في اتفاقيات التجارة لعقود وهذا أمر لا يمكن أن يستمر مجدداً”.



وانتقد ترامب، في مؤتمر صحفي له، “قيام بعض الدول باستغلال بلاده في اتفاقيات تجارة وإجراءات حوّلت واشنطن إلى حصّالة تتعرض للسرقة من الجميع”، منوهاً الى أن “التعريفات الجمركية ستنخفض، نحن مثل الحصالة التي يسرقها الجميع، وهذا كل شيء”.



كما شدد على أن “الحواجز والتعريفات الجمركية تضر بمزارعي الولايات المتحدة”.



وذكر أنه “لدينا علاقة ممتازة مع ألمانيا وفرنسا وشركائنا الأوروبيين، ولا ألومهم على عجزنا التجاري بل ألوم المسؤولين الأميركيين”، مشيراً الى “التزام دول مجموعة السبع بوضع حد لطموحات إيران”.



واتهم ترامب، “سلفه باراك أوباما بأنه وراء سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم”، لافتاً الى أنه “يمكن لأوباما أن يقول ما يريده، لكنه من سمح لروسيا بالسيطرة على القرم”.