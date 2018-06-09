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علماء يكتشفون منظومتين شمسيتين قريبتين من منظومتنا

9
JUNE
2018
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عبد الاله مجيد-
 تمكن قمر اصطناعي تابع لوكالة ناسا من ملاحظة منظومتين شمسيتين قريبتين من منظومتنا، تضم إحداها كوكباً بحجم كرتنا الارضية تماماً، ورجح العلماء أن الكوكب لا يحمل مؤشرات للحياة نظراً لقربه من شمسه، إلا أن هذا الاكتشاف يقدم املاً جديداً بأن الكون قد يحمل حياة على كواكب أخرى أرضنا.

اكتشف علماء منظومتين شمسيتين مليئتين بالعوالم التي تدور في افلاكهما على مسافة قريبة نسبياً من منظومتنا الشمسية.

المنظومة الأولى

احدى المنظومتين تبعد 160 سنة ضوئية فقط عن الأرض وتضم ثلاثة كواكب ذات حجم مماثل بشكل لافت لحجم كرتنا الأرضية بل ان احد الكواكب الثلاثة بحجم عالمنا تماماً والكوكبين الآخرين أكبر بدرجة طفيفة فقط.

وعدا ذلك فالأرجح ان هذه الكواكب لا توفر ظروفاً صالحة لنشوء حياة. فهي قريبة جداً من نجمها وبالتالي درجة الحرارة عالية فيها. ولكن اكتشاف كواكب صخرية جديدة تبدو شائعة في انحاء الكون يمثل دليلا آخر على ان الكون قد يكون اكثر استعداداً لاستضافة حياة مما يُعتقد.

المنظومة الثانية


المنظومة الثانية تضم كواكب أكبر بكثير من الأرض وهذه العوالم التي تدور في افلاك قزم أحمر كالمنظومة الأخرى تُسمى "كرات أرضية فائقة".

الأقزام الحمراء

والنجوم الأقزام الحمراء قديمة وصغيرة نسبياً، ونجما المنظومتين أقل حرارة بكثير من شمسنا. ولكن العوالم المكتشفة حديثاً قريبة جداً منهما، الأمر الذي يعني ان درجة الحرارة فيها عالية لا تسمح بنشوء حياة.

اكتشاف ناسا


اكتشف الكواكب الخمسة القمر الاصطناعي كيبلر التابع لوكالة الفضاء الاميركية "ناسا". ومهمته في هذا المجال هي البحث عن انحناءات عابرة في الضوء تحدث عندما يمر كوكب أمام نجمه، ويسمح للعلماء باستخدام تفاصيل هذه الانحناءات لتحديد خصائص الكواكب.

مزيد من الرصد

ويأمل العلماء الآن باستخدام مزيد من عمليات الرصد وخاصة بتلسكوب جيمس ويب الفضائي الجديد لفهم المزيد عن الأغلفة الجوية للكواكب. ويستطيعون ايضاً استخدام تلسكوبات أخرى لتحديد المزيد من خواص هذه العوالم الفيزيائية.

ايلاف
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