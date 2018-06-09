الجيش السوري يستخدم المعدات العسكرية التي غنمها في المعارك

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أشار أحد الخبراء البارزين في الأزمة السورية، يوري ليامين، إلى أن الجيش السوري غنم في السنوات الأخيرة أثناء العمليات العسكرية الناجحة الكثير من الغنائم الجيدة والغالية، وفقا لرروسيسكايا غازيتا.

وقال الخبير: "لقد حصل الجيش السوري على غنائم كثيرة في عملية القلمون، حيث ترك تنظيم "جبهة النصرة" والمجوعات المسلحة الصغيرة نحو ثلاثين دبابة من طراز "تي-55" و"تي-62" و"تي-72".

ومن بين الغنائم أيضا، المدفع ذاتي الحركة 3إس أو-23-4 "شيلكا" و"بي أم بي-1" وجرارات "بي إر أيه أم-2" وغيرها من المعدات العسكرية، بما في ذلك مجموعة متنوعة من العربات المزودة بأسلحة رشاشة، وشاحنة على أساس كماز بمدفع عيار 57 ملم "إس-60".

وأضاف الخبير أن هذه المعدات بحالة جيدة، ولذلك سرعان ما استخدمها الجيش السوري في العمليات في شمال محافظة حمص.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعدات كانت في مستودعات الجيش السوري أولا، ولكن المسحلون استولوا عليها، وبعدها استعادها الجيش السوري.