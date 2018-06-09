living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجيش السوري يستخدم المعدات العسكرية التي غنمها في المعارك

9
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشار أحد الخبراء البارزين في الأزمة السورية، يوري ليامين، إلى أن الجيش السوري غنم في السنوات الأخيرة أثناء العمليات العسكرية الناجحة الكثير من الغنائم الجيدة والغالية، وفقا لرروسيسكايا غازيتا.

وقال الخبير: "لقد حصل الجيش السوري على غنائم كثيرة في عملية القلمون، حيث ترك تنظيم "جبهة النصرة" والمجوعات المسلحة الصغيرة نحو ثلاثين دبابة من طراز "تي-55" و"تي-62" و"تي-72".

ومن بين الغنائم أيضا، المدفع ذاتي الحركة 3إس أو-23-4 "شيلكا" و"بي أم بي-1" وجرارات "بي إر أيه أم-2" وغيرها من المعدات العسكرية، بما في ذلك مجموعة متنوعة من العربات المزودة بأسلحة رشاشة، وشاحنة على أساس كماز بمدفع عيار 57 ملم "إس-60".

وأضاف الخبير أن هذه المعدات بحالة جيدة، ولذلك سرعان ما استخدمها الجيش السوري في العمليات في شمال محافظة حمص.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعدات كانت في مستودعات الجيش السوري أولا، ولكن المسحلون استولوا عليها، وبعدها استعادها الجيش السوري.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout