احتجاز شبيه زعيم كوريا الشمالية في مطار بسنغافورة

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قال فنان استرالي كوميدي اشتهر بتقليد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إن السلطات السنغافورية احتجزته يوم الجمعة لاستجوابه بشأن آرائه السياسية قبل السماح بدخوله البلاد.

يأتي هذا الحادث قبل أيام من استضافة سنغافورة محادثات مرتقبة بشدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقال هوارد إكس.، الذي امتنع عن ذكر اسمه الحقيقي، لرويترز إن السلطات احتجزته لمدة ساعتين واستجوبته لنحو 30 دقيقة عندما وصل في الصباح الباكر إلى مطار تشانجي في سنغافورة.

وأضاف ”سألوني عن آرائي السياسية وما إن كنت مشاركا في احتجاجات في بلدان أخرى“. وقال إنهم طلبوا منه البقاء بعيدا عن جزيرة سنتوسا وشانجريلا وهما منطقتان تحملان صفة ”مناطق خاصة“ بالقمة.

وتابع ”قالوا إنها قمة ترامب-كيم، لقد أتيت في وقت شديد الحساسية“.

وقالت إدارة الهجرة والتفتيش في سنغافورة إن لي هوارد هو وون وصل إلى مطار تشانجي في حوالي الساعة 3.30 صباح الثامن من يونيو حزيران وتم سؤاله بعد 45 دقيقة من وصوله ثم سُمح له بدخول سنغافورة.

وقالت الإدارة في بيان يوم الجمعة ”في إطار عملية تخليص إجراءات الهجرة قد يخضع المسافرون إلى سنغافورة إلى مقابلات إضافية أو فحص أو كليهما“.

وزار هوارد إكس. سنغافورة في نهاية الشهر الماضي وأدى شخصية زعيم كوريا الشمالية.

وقال إنه يعتزم تنظيم عروض هزلية مماثلة بهدف التهكم السياسي في الأيام المقبلة وفي هذه المرة ستكون العروض بالمشاركة مع دينيس آلان الذي يقلد شخصية دونالد ترامب.