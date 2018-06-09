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خطاب بخط الأميرة ديانا للبيع بـِ 1500 دولار!

9
JUNE
2018
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“شعرتُ بالتأثر عندما تذكَّر أحدهم وصولي إلى عامي الـ 30”..
عربي بوست - من المتوقع أن يصل سعر الخطاب المكتوب بخطّ يد الأميرة ديانا، والذي تمزح فيه بشأن كونها "أرادت وساماً" عندما وصلت إلى سنّ الثلاثين، إلى 1500 دولار في أحد المزادات. وفي هذا الخطاب، المكتوب في يوليو / تموز من العام 1990، شكرت ديانا مصمِّم الأزياء بروس أولدفيلد وشريكته في العمل أنيتا ريتشاردسون على كنزةٍ أرسلاها لها في عيد ميلادها التاسع والعشرين. وقد وقَّعت الخطاب الحميمي، الموجَّه إلى الاثنين بوجهٍ مبتسم، تلته قبلة. أميرة ويلز وأولدفيلد جمعتهما علاقة وطيدة جداً، وهو غالباً ما كان يتولى الاهتمام بكلِّ ما له علاقة بملابسها الخاصة للمناسبات المبهرة. خطاب الشكر سيُباع مع ثلاث بطاقات تهنئة في عيد الميلاد، عليها صورٌ لطيفة للعائلة، كان الأمير تشارلز وزوجته ديانا أرسلاها.
 
ومن المتوقَّع أن يصل ثمن بطاقات التهنئة ــ التي تُباع عبر الانترنت عن طريق شركة RR auctions للمزادات، الموجودة في أميركا – لـِ 800 دولار عن كلِّ بطاقة. وكتبت ديانا في الخطاب، الذي أرسلته إلى أولدفيلد وريتشاردسون: "ما أجمل الكنزة التي أهديتماني إياها، وكم شعرتُ بالتأثر حقاً عندما تذكَّر أحدهم وصولي إلى عامي الثلاثين ــ أريدُ وساماً حين أنجح في تحقيق هذا الإنجاز في النهاية من فضلكما"! وأضافت "ليس غريباً عليكما أن تدلّلاني بهذه الكنزة الرائعة ــ هل هذا خط أزياء جديد؟ إذ أني لم أرَه من قبل، أم أني لم أعد على دراية بالموضة فحسب"؟! وتابعتْ: "ومع ذلك، فإنني أرسل هذا الخطاب مع كل الحب ومع شكرٍ لا ينتهي، لمساعدتي على جعل يوم الأحد يوماً سعيداً بالتأكيد".
 
تتضمَّن المقتنيات التذكارية الملكية الأخرى المعروضة للبيع، بطاقات تهنئة لمناسبة عيد الميلاد، عليها صور لتشارلز وديانا مع ويليام وهاري من العام 1989، مزيَّنة بنقشٍ بارز من الأمام لشارة أمير ويلز المكوَّنة من الريش وشعار "وسام ربطة الساق" وشعار عائلة سبنسر. وتتضمَّن المجموعة أيضاً نسخة، ذات غلاف سميك ومربوطة بخيوط حريرية، لتأبين إيرل سبنسر لديانا أميرة ويلز، نشره "آلثورب" في العام 1997 بعد وفاتها.
 
وتعليقاً على خطاب الشكر الذي أرسلته ديانا، قال بوبي ليفنغستون – نائب الرئيس التنفيذي في شركة RR auctions للمزادات: "لخط يد الأميرة ديانا زخرفة جميلة، وتحمل حروفها أسلوباً محباً". وأضاف: "أعتقد أن انفتاحها وجاذبيتها هما السبب في ارتباطنا بها". وتابع قائلاً: "رغم أن البروتوكول الملكي العتيد لم يسمح بمنح التوقيعات الشخصية، فقد سمح بالخطابات والمذكَّرات غير الرسمية". وقال: "سيكون من المشوِّق أن نرى المحتوى الذي سيرسله كلّ من دوق ودوقة ساسكس، مع بدء حياتهما سوياً".  تم فتح باب المزايدة على المقتنيات بالفعل، والذي سينتهى في  13 يونيو/ حزيران.
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