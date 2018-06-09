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إزالة صورة الأمير هاري وميغان من غرفة استقبال الملكة!

9
JUNE
2018
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شوهدت صورة زفاف الأمير هاري وميغان ماركل في غرفة استقبال الملكة إليزابيث الثانية في مقر سكنها بلندن، للمرة الأولى، الأسبوع الماضي.
 
لكن الصورة التي التقطت اليوم داخل الغرفة ذاتها تكشف أن صورة الزفاف نقلت من مكانها على الطاولة الجانبية، ووضعت مكانها صورة أخرى للأمراء ويليام وهاري.
 
وتنقل الملكة الصور الفوتوغرافية بانتظام داخل غرف الاستقبال المزخرفة، على الرغم من أن مجموعة من التحف المفضلة لديها غالبا ما تكون معروضة بمكانها باستمرار.
 
ومن بين الصور التي يتم تغيير مكانها باستمرار في غرفة الاستقبال، صورة للأميرة آن وزوجها تيموثي لورانس، وأخرى لزارا ومايك تيندال في يوم زفافهما.
 
وقد تم رصد تغيير صورة دوق ودوقة ساسيكس، خلال لقاء الملكة مع الملحنة الشهيرة ثيا موسغريف، التي دعيت إلى القصر من أجل تسليمها وسام الملكة للموسيقى.
 
وكانت صورة الأمير هاري البالغ من العمر 33 عاما، وميغان البالغة من العمر 36 عاما، على الجانب الأيمن من مدفأة الحطبفي غرفة الاستقبال.
 
وقد التقطت هذه الصورة في قصر باكنغهام، من قبل المصور ألكسي لوبوميرسكي، في ديسمبر الماضي، وكانت على الطاولة جنبا إلى جنب مع صور أحفاد الملكة الآخرين.
 
وتعتبر غرفة الاستقبال، الواقعة في الطابق الأول من القصر، المكان الذي تخزن فيه الملكة بعض أهم كنوزها، ما يعطي لمتابعيها لمحة عن حياتها الشخصية.
 
المصدر: ديلي ميل
روسيا اليوم
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