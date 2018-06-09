فازت بجائزة يانصيب "ضخمة".. فأسرعت بإخفاء وجهها

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فازت سيدة في جامايكا بجائزة يانصيب تصل قيمتها إلى مليون جنيه إسترليني، لكنها رفضت أن تعلن هويتها، خشية على ثروتها.

وبحسب ما نقلت "سكاي نيوز" فإن السيدة التي تم تقديمها باسم إن غراي، فازت بمئة وثمانين مليون دولار جامايكي.

وظهرت السيدة في صورة لتسليم شيك الجائزة، لكنها وضعت قناع رمز "إيموجي" على وجهها، تفاديا لأي محاولة إجرامية قد تستهدفها بسبب الثروة الطائلة التي باتت في يدها، لاسيما مع ارتفاع معدل الجريمة في بلدها.

وأحرزت "المحظوظة" جائزتها في المسابقة التي تنظمها شركة "سوبر أدفانتر".

وأعربت الفائزة عن سعادتها الغامرة، قائلة إنها كانت غارقة في الديون لكنها ستسدد ما في ذمتها ثم ستستثمر الباقي.