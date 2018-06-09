أوروبا تمد الجزرة للفنزويليين وتلوح بالعصا لرئيسهم

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أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعتزم تخصيص أكثر من 40 مليون دولار لمساعدة الفنزويليين الذين يعانون من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.

وقالت المفوضية الأوروبية الخميس، إن معظم الأموال ستستخدم لتوفير مساعدات صحية وغذائية للفنزويليين المعوزين الذين يعيشون داخل وخارج البلاد. بحسب أسوتشيدبرس.

كما هدد قادة أوروبيون بجولة جديدة من العقوبات تستهدف كبار المسؤولين في فنزويلا، وذلك بعدما اعتبروا إعادة انتخاب نيكولاس مادورو رئيسا للبلاد غير ديمقراطي.

وقال كريستوس ستيليانيديس، المسؤول بالمفوضية الأوروبية، إنه زار مؤخرا الحدود الكولومبية الفنزويلية ووقف على الأزمة بنفسه.

وأوضح أن قادة أوروبا لا يستطيعون الوقوف مكتوفي الأيدي ويشاهدون "المأساة الإنسانية" التي ما زالت مستمرة في فنزويلا.

وذكر مسؤولون أوروبيون أنهم يعتزمون منح الأموال لمجموعات أزمات لا علاقة لها بالحكومة.