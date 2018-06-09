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الجيش الصيني يهدد أميركا بـ”السيف المظلم”!

9
JUNE
2018
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سبوتنيك-

كشف الجيش الصيني عن سلاح جديد يمثل كابوسا للجيش الأميركي، ويحمل اسم “السيف المظلم”، الذي يمكن الجيش الصيني من تحقيق الهيمنة الجوية في حروب المستقبل، التي يمكن أن تخوضها في الأجواء الدولية.


ذكر موقع “بيزنيس إنسايدر” الأميركي أن الصين كشفت، في 5 حزيران الجاري، صورا جديدة لطائرة بدون طيار ذات قدرات شبحية، مشيرا إلى أن السلاح الجديد سيمكن الصين من التغلب على الهيمنة الجوية الأميركية في الأجواء الدولية.


ولفت الموقع إلى قول جوستين برونك، خبير عسكري بريطاني، بأن الطائرة الجديدة يمكن أن تمنح الصين ميزة كبرى في الحرب الجوية ضد الطائرات الأميركية، مشيرة إلى أنها تشبه المقاتلات الشبحية، لكنها بدون طيار، وتمتلك سرعات فوق صوتية.


ويشهد العالم سباقا متسارعا نحو امتلاك طائرات بدون طيار أكثر تقدما، خاصة بعدما أصبح لتلك الطائرات دور كبير في حروب الشرق الأوسط، التي خاضها الجيش الأميركي في العقود الأخيرة.


وتتجه أميركا نحو توسيع استخدامها للطائرات بدون طيار انطلاقا من قواعد برية في العديد من الدول حول العالم، خاصة في أفريقيا، إضافة إلى التخطيط لاستخدامها على نطاق واسع انطلاق من على متن حاملات الطائرات.


لكن السلاح الجديد الذي كشفت عن الصين بقدرات شبحية يمكن أن يجعل أميركا تعيد التفكير في مدى قدرتها على تحقيق هيمنة جوية خاصة عندما تخوض حربا واسعة ضد الجيش الصيني، الذي ستكون تلك الطائرة جزءا مهما من قواته الجوية في المستقبل.

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