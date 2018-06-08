قمة ترامب وكيم.. خطة "معدّلة" لرحلة الزعيم

A + A -

في تطور جديد يضاف إلى سلسلة التطورات التي يتابعها العالم بأسره منذ أسابيع، يعتزم زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، السفر على متن طائرة أجنبية إلى سنغافورة حيث يرتقب أن يعقد قمة تاريخية مع الرئيس الأميركي في الثاني عشر من يونيو الجاري.

وبحسب ما نقل موقع "شوزن إلبو" الكوري الجنوبي، فإن طائرة كيم المتقادمة أثارت مخاوف عدة، ولذلك يرجح أن يسافر زعيم الجمهورية الشيوعية على متن طائرة صينية أو أخرى من سنغافورة.

وكانت كوريا الشمالية تنوي في البداية إجراء الرحلة الممتدة لـ4800 كيلومتر عبر الطائرة القديمة مع التوقف في الصين مرة واحدة لأجل التزود بالوقود، لكن المخطط جرى تغييره.

وأجرى وزير الخارجية السنغافوري، فيفيان بالاكريشيان، زيارة لبيونغيانغ، يوم الخميس، لبحث ترتيبات القمة.

وبحسب ما نقلته "سي إن إن"، فإن الحكومة الأميركية تدرس سيناريو تمديد القمة ليوم إضافي، في حال لم يتم بحث كافة الأمور خلال اليوم الأول.

وقال ترامب، الخميس، إنه قد يدعو زعيم كوريا الشمالية إلى زيارة البيت الأبيض، إذا سارت الأمور على نحو جيد في القمة التي يسبقها ترقب عالمي كبير.