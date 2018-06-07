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فرنسا وكندا تشكلان مجلس دفاع مشترك

7
JUNE
2018
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قررت فرنسا وكندا تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين عبر تشكيل مجلس دفاع مشترك يفترض أن يلتئم بحلول نهاية العام وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه إن "مجلس الدفاع الوزاري المشترك سيدعى للانعقاد بحلول نهاية العام 2018"، مشيرا إلى أن هذه الهيئة من شأنها تعزيز التنسيق بين الجيشين الكندي والفرنسي.
 
ويأتى قرار تشكيل هذا المجلس بمناسبة الزيارة التي يقوم بها إلى أوتاوا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي التقى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قبيل انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع التي تستضيفها كيبيك يومي الجمعة والسبت.
 
وأوضح المسؤول الحكومي الكندي أن التسمية الرسمية للهيئة التي تقرر تشكيلها هي "مجلس التعاون الفرنسي-الكندي في مجال الدفاع"، مشيرا إلى أن ولادة هذا المجلس ستسمح لجيشي البلدين بأن يزيدا من عملياتهما المشتركة.
 
وأضاف أن البلدين "يعتزمان" في نهاية المطاف تنفيذ عمليات حفظ سلام مشتركة برعاية الأمم المتحدة.
 
كما اتفق ماكرون وترودو، بحسب المصدر نفسه، على "عقد مجلس وزراء فرنسي-كندي مشترك برئاسة كل من رئيس الجمهورية الفرنسية ورئيس الوزراء الكندي"، على أن يلتئم هذا المجلس مرة كل عامين "على الأقل" بهدف "تقييم هذا التعاون المعزز وتنمية الأنشطة المشتركة".
 
يشار إلى أن فرنسا تعقد مجالس وزراء مشتركة مع كل من ألمانيا وحكومة إقليم كيبيك.
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