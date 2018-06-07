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بالصور.. بريطانيا تستقبل المقاتلة الشبح

7
JUNE
2018
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هبطت 4 طائرات من طراز (إف 35) الشبح في قاعدة سلاح الجو الملكي في مارهام شرقي بريطانيا، قادمة من قاعدة مشاة البحرية الأميركية في بوفورت في ولاية ساوث كارولينا بالولايات المتحدة، ليلة الخميس.
 
وتفوق سرعة هذه الطائرات، المعروفة بـ"الشبح"، سرعة الصوت، وتعكف الولايات المتحدة على تصنيعها وتطويرها منذ سنوات، وتخضع حاليا للاختبارات من قبل طياري سلاح الجو الملكي البريطاني.
 
وقد وصلت الطائرات الأربع إلى بريطانيا قبل شهرين من الموعد المحدد بعد أن عبرت المحيط الأطلسي، وفق ما ذكرت "سكاي نيوز"، الخميس.
 
وقال جون بوتشر، قائد إحدى الطائرات الأربع، إن "الرحلة كانت ممتعة، وكان الطقس في صالحنا، وشعرت بالإثارة أثناء قيادة الطائرات من الولايات المتحدة إلى هنا".
 
وأضاف: "هذه أعظم لحظة في مسيرتي في سلاح الجو الملكي البريطاني حتى الآن".
 
بدوره، قال وزير الدفاع البريطاني، غافن ويليامسون: "إن هؤلاء المقاتلين (الطيارين) درع للوطن وحماية لنا ولحلفائنا من التهديدات".
 
وتعد هذه الطائرات الأكثر تطورا لما تمتاز به من قدرة على تغيير قواعد الحرب ميدانيا وجمع المعلومات الهامة والعمل بكفاءة عالية في ميادين القتال.
 
وكان في استقبال سرب الطائرات الأربع، قائد المارينز البريطاني السير ستيفن هيليير، وغيره من كبار الشخصيات العسكرية والسياسية في البلاد.
 
وتمتلك بريطانيا حاليا 15 طائرة من طراز (إف 35 بي)، وتعهدت بشراء 138 طائرة من طراز (إف 35) من شركة لوكهيد مارتن، عملاق صناعة الطائرات في الولايات المتحدة.
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