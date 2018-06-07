ترامب يشكو.. بسبب ميلانيا

A + A -

شكى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من تقارير إخبارية تثير تساؤلات بشأن غياب السيدة الأولى مؤخرا عن الأحداث العامة، وقال ترامب إن الصحافة كانت "ظالمة للغاية وخبيثة".

وغرد ترامب، الأربعاء، أنه خلال تعافي ميلانيا ترامب من جراحة "تحدثوا عن كل شيء: من اقترابها من الموت إلى شد الوجه، إلى مغادرتها البيت الأبيض متجهة إلى نيويورك أو فيرجينيا".

وأضاف: "كله مفبرك، إنها بحالة جيدة حقا".

وقضت السيدة الأولى مؤخرا 5 أيام في مستشفى بعد إجراء جراحة في الكلى وظلت بعيدة عن الأنظار لأكثر من 3 أسابيع قبل أن تعاود الظهور في حفل استقبال خاص في البيت الأبيض، الاثنين.

وتنضم السيدة الأولى للرئيس في مؤتمر صحفي في مقر هيئة إدارة الطوارئ الفيدرالية، الأربعاء، وقد يكون هذا أول ظهور لها خارج البيت الأبيض منذ 10 مايو.