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بوتين يكشف عن المهنة التي كان سيمارسها لو لم يخض المعترك السياسي والاستخباراتي

6
JUNE
2018
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لو لم يدخل غمار المعترك السياسي والاستخباراتي، كان يمكن أن يعمل محاميا، كونه يحمل إجازة في الحقوق من جامعة سان بطرسبورغ العريقة.
وقال بوتين في مقابلة مع وسائل إعلام صينية، تم نشر نصها على موقعها في الإنترنت، اليوم الأربعاء، عشية توجهه إلى الصين: "لقد عملت في استخبارات الاتحاد السوفيتي، وكذلك في الاستخبارات الخارجية للاتحاد السوفيتي. لدي بالفعل مهنة. لكنني تخرجت من كلية الحقوق في جامعة سان بطرسبورغ الحكومية، وبالتالي، من حيث المبدأ، كان يمكن أن أعمل كرجل قانون، وكمحام".
وقال الزعيم الروسي، إن كل مكان عمل فيه، وكل عمل مارسه، كان يحبه ويروق له ويولع به.

وأضاف بوتين: "أحببت كل واحد من هذه الأنشطة والأعمال من كل قلبي وبكل جوارحي، وأعجبتني ممارستها.. واعتقد أنه كان بإمكاني أن أكون محاميا ناجحا".
ويتوجه بوتين إلى الصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون من 8 إلى 10 يونيو الجاري.

المصدر: نوفوستي

روسيا اليوم
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