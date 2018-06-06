فيديو جديد لاصطدام كويكب بالأرض في أفريقيا

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اكتشفت ناسا كويكبا في مسار تصادمي مع الأرض، رصد لأول مرة، يوم السبت 2 يونيو الجاري، قبل ساعات من تحطمه على كوكبنا.

واكتشفت وكالة الفضاء الأمريكية الجسم الفضائي عندما كان على مسافة مماثلة لبعد مدار القمر، وقد ظهرت سلسلة من الصور تمكن من التقاطها تلسكوب كاتالينا في توكسون بولاية أريزونا، وأرسلت هذه المعلومات إلى مركز الكواكب الصغيرة في ماساتشوستس، واكتشف العلماء إمكانية تأثيره على الأرض.

وقام عقب ذلك، مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا بفحص البيانات ووجد "احتمالا كبيرا" لتأثر الأرض بالجسم الفضائي.

وتم إصدار تنبيهات إلى مكتب تنسيق الدفاع الكوكبي باعتباره مقرا رئيسيا لناسا في واشنطن، إلا أنه لم يكن بالإمكان فعل أي شيء لإيقاف سقوط الكويكب السريع.

وعقب بضع ساعات فقط من رصده، ضرب الكويكب الذي أطلق عليه اسم "LA 2018"، بوتسوانا في الجنوب الإفريقي، وتمكن بعض السكان من مشاهدة سقوطه.

كما تمكنت إحدى كاميرات المراقبة في شمال-غرب جنوب إفريقيا، من رصد سقوط الكويكب من السماء في مشاهد مذهلة.

واتضح أن الكويكب صغير للغاية، حيث يقاس قطره بحوالي مترين فقط، ما جعل وكالة الفضاء الأمريكية غير قادرة على رصده في وقت مبكر.

وقالت ليندلي جونسون، مسؤولة الدفاع الكوكبي بوكالة ناسا: "كان الجسم أصغر بكثير مما يمكننا من الكشف عنه والتحذير منه"، وأضافت قائلة إن "هذا الحدث يسمح لنا باختبار قدراتنا ويمنحنا بعض الثقة بأن نماذج التنبؤ بالاصطدامات في مراكزنا العلمية كافية للاستجابة للتأثيرات المحتملة لأي جسم أكبر".

المصدر: ذي صان