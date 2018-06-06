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بعدما رفض في العام السابق... ترامب يقيم إفطار رمضاني في البيت الأبيض

6
JUNE
2018
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يستضيف البيت الأبيض مساء الأربعاء إفطارا رمضانيا بحضور عشرات المدعوين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن ما بين 30 و40 شخصا وجهت إليهم الدعوة لحضور الإفطار.

ولم يكشف المسؤولون في الإدارة الأميركية تفاصيل إضافية عن الحدث وهو الأول منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أو قائمة المدعوين.

ونقلت شبكة CNN عن سجيد طرار الذي قاد خلال انتخابات الرئاسة الأخيرة مجموعة تحت اسم "مسلمون أميركيون من أجل ترامب" وتحدث خلال المؤتمر الوطني الجمهوري في 2016، قوله إن الإفطار "مخصص للسفراء المسلمين وبعض من أعضاء الإدارة الأميركية".

المستشار الديني السابق في وزارة الخارجية قمر الهدى أوضح لـCNN أن الإفطارات الرمضانية التي نظمتها الإدارات السابقة استضافت دبلوماسيين وأعضاء في الحكومة، إلى جانب مسلمين أميركيين من منظمات المجتمع المدني.

صحيفة واشنطن بوست قالت إن الإفطارات الرمضانية في العاصمة الأميركية أصبحت جزءا من ثقافة التواصل السياسي بين السفارات ومراكز البحوث والمكاتب الحكومية ومنظمات أخرى عبر استضافة إفطارات رسمية لزملاء العمل من المسلمين وغير المسلمين.

وأوضحت الصحيفة أن مشرعا واحدا على الأقل هو النائب الديموقراطي من ولاية ميشيغن دانيال كيلدي ينظم كل عام يوما للصيام والإفطار لموظفيه في الكونغرس تضامنا مع زملائهم المسلمين.

الحرة
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