living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد إطلاق اليونان "ضباطا انقلابين".. تركيا تحرك سلاح الجو

6
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صعدت تركيا وتيرة الخلاف مع اليونان، وأرسلت طائرات مقاتلة حلقت في المجال الجوي اليوناني، بعد إطلاق أثينا سراح 8 ضباط في الجيش التركي متهمين بمحاولة الانقلاب الفشلة في يوليو 2016.
وحلق سرب طائرات تركية من طراز (F-16) على ارتفاع منخفض فوق جزر بحر إيجه اليونانية لأكثر من 20 دقيقة، الثلاثاء، حيث اتهمت تركيا اليونان بـ"إيواء الإرهابيين".
 
وقال الأدميرال المتقاعد، فاسيليوس مارتزوكوس، لصحيفة "الغارديان" البريطانية: "ينبغي النظر في الانتهاكات الجوية، والوقوف في وجه طموحات تركيا للهيمنة على المنطقة".
 
وتعهدت أنقرة بتعقب الضباط الثمانية، الذين فروا بطائراتهم إلى اليونان ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحكومته منتصف يوليو 2016.
 
وقال نائب رئيس الوزراء التركي، بكير بوزداج، الاثنين إن "من واجبنا العثور على هؤلاء الجنود الانقلابيين أينما كانوا، وإلقاء القبض عليهم ونقلهم إلى تركيا".
 
وانتقد بوزداج شخصيا رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، بسبب فشله في تسليم الجنود إلى تركيا، بعد أن لجأوا إلى اليونان.
 
وأضاف: "كنا نعتقد بأنه سيتم تسليمهم إلى تركيا. كنا نعتقد أن السيد تسيبراس سوف يحافظ على كلمته. ومع مرور الوقت، رأينا أن السلطات القضائية قد جندت ضد ذلك، ولم يتم تسليم هؤلاء الانقلابيين".
 
ولا يزال مصير الضباط الثمانية في أيدي السلطات اليونانية منذ أن هبطوا بمروحياتهم خارج بلدة ألكسندروبوليس الحدودية الشمالية بعد يوم واحد من محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.
 
وينفي الضباط الثمانية تورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة، التي أسفرت عن مقتل 250 شخصا وإصابة أكثر من 2000 آخرين.
 
ونقلت السلطات اليونانية الضباط الأتراك الثمانية، قبل يومين، من حجز للشرطة، بعد انقضاء فترة ما قبل المحاكمة، التي تبلغ 18 شهرا، وتم وضعهم في أماكن سرية للغاية تحت حماية مكثفة من الشرطة.
 
وقال مصدر قضائي يوناني بارز: "بالنظر إلى العقلية التركية، فإن الوضع خطير للغاية. هذه مسألة عدالة، ونشعر بقوة أنه يجب علينا الدفاع عنها".
 
وبينما لم تكف تركيا عن المطالبة بتسليم الضباط، رفضت اليونان مرارا طلبات التسليم، حيث قضت أعلى محكمة في البلاد بأن الضباط لن يحصلوا على محاكمة عادلة إن عادوا إلى تركيا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout