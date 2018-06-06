رئيس الوزراء الأردني الأسبق يهاجم دولا عربية تخلت عن الأردن .. سيعود سفيرنا إلى الدوحة

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شن رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري هجوما عنيفا على بعض الدول العربية (لم يسمها) واصفا إياها بأنها خذلت الأردن وتخلت عنه.

وقال المصري في لقاء أجراه معه برنامج “قصارى القول” على قناة “روسيا اليوم” إن “بعض الأشقاء خذلوا الأردن، وأن المحتجين بالقرب من الدوار الرابع يريدون تغيير النهج الاقتصادي والسياسي”.

ولفت إلى أن تفجر الاحتجاجات بهذه الصورة مرده إلى “القرارات الاقتصادية المتراكمة، والتي سكت عنها المواطن حفاظا على السلم الأهلي وللحفاظ على الأمن وعدم الانجرار في الفوضى، كما حصل ببعض البلدان، لكن جاء مشروع قانون ضريبة الدخل، كالقشة التي قصمت ظهر البعير”.

ورأى المصري أن الأحزاب الأردنية “فشلت ولم تثبت نفسها لدى الشارع، ومن يتحرك الآن هم النقابات المهنية، والطبقة الوسطى من المتعلمين والمثقفين، والجميع يشاهد انضباطيتهم، وحضاريتهم في الاحتجاج”.

وفيما يتعلق بعلاقة بلاده مع قطر أكد “المصري” أن الأردن لم يقطع علاقاتها مع قطر ولكنه أخذ بعض الإجراءات لاعتبارات محدودة يعرفها الجميع ولأن وضع عمان حساس، والعلاقات موجودة وقريبا سيعود سفيرنا إلى الدوحة وسنعزز تمثيلنا الدبلوماسي هناك.

ولفت إلى أن تفجر الاحتجاجات بهذه الصورة مرده إلى “القرارات الاقتصادية المتراكمة، والتي سكت عنها المواطن حفاظا على السلم الأهلي وللحفاظ على الأمن وعدم الانجرار في الفوضى، كما حصل ببعض البلدان، لكن جاء مشروع قانون ضريبة الدخل، كالقشة التي قصمت ظهر البعير”.