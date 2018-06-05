صورة زعيم كوريا الشمالية ولافروف تخفي سرا

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تلاعب التلفزيون الروسي الرسمي بصورة لقاء وزير الخارجية سيرغي لافروف مؤخرا مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ليبدو الأخير في مزاج أفضل مما بدا عليه في الصورة الأصلية.

وغيرت قناة التلفزيون الحكومية الروسية ملامح زعيم كوريا الشمالية في الصورة عبر برنامج فوتوشوب، ووضعت له وجها مبتسما بدلا من ذلك، الذي بدا فيه كيم مكشرا، وفقا لموقع "بازفييد".

ونشرت الصورة المعالجة بالفوتوشوب لكيم جونغ أون خلال برنامج بثته الأحد قناة روسيا الأولى، حيث ناقش العلاقات الإيجابية بين القادة في روسيا وكوريا الشمالية.

وقال المذيع في بداية البرنامج إن صورة زعيم كوريا الشمالية "المبتسم" ووزير الخارجية سيرغي لافروف، تبعث برسالة ترحيب حارة.

لكن الصورة، التي نشرتها وزارة الخارجية الروسية تظهر كيم جونغ أون بوجه يعلوه العبوس، وليس كما لو كان في الصورة التي بثتها القناة التلفزيونية الروسية.