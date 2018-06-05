بعد 5 عقود من الصداقة الحميمة.. اكتشفتا أمراً صادماً!

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بعد سنوات عصيبة من المعاناة والبحث عن الحقيقة دامت قرابة النصف قرن، اكتشفت امرأة بأن صديقة طفولتها هي في الواقع أختها غير الشقيقة.



وفي التفاصيل، أمضت كارا جين (52 عاماً) سنوات طويلة في محاولة التعرف على هوية والدها الحقيقي، لأن والدتها التي تزوجت 6 مرات كانت مصابة باضطراب عقلي منعها من إخبار ابنتها بهوية والدها.



وقد اكتشفت كارا بأن صديقة طفولتها كارين سميث هي اختها غير الشقيقة عندما قامت بإجراء اختبار للحمض النووي وطابقته مع اختبار مماثل أجرته صديقتها، بعدما تواصلت معها على الفيسبوك ولاحظت وجود شبه بينهما.



وقالت كارا معلقة على تجربتها: "أنا سعيدة جداً، لا أستطيع وصف شعوري بعدما اكتشفت أن صديقة طفولتي المقربة هي أختي. لقد فاتني الكثير من الأشياء مع كارين. كنا نتواصل على الدوام ونلتقي في بعض المناسبات من دون أن أعلم بأنها أختي".



وتنوي كارا أن تعوض ما فاتها مع أختها ووالدها عبر قضاء أطول فترة برفقتهما، بحسب ما ورد في صحيفة "ميرور أونلاين" البريطانية.