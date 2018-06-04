ترامب أكد حقه في العفو عن نفسه!

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أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، اليوم، "حقه المطلق" في ان يطبق على نفسه قانون العفو الرئاسي رغم انه اضاف في تغريدة انه "لم يرتكب أي خطأ"، في اشارة الى التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.



وكتب ترامب على "تويتر": "كما اكد العديد من خبراء القانون، لدي الحق المطلق في العفو عن نفسي، لكن لماذا سأقوم بذلك اذا لم ارتكب أي خطأ".



اضاف: "في هذا الوقت، حملة الاضطهاد مستمرة بقيادة 13 من الديموقراطيين الغاضبين جدا، حتى انتخابات منتصف الولاية"، في اطار التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الاميركية عام 2016.