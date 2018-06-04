باريس تحتفل بالأبيض

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احتفل سكان العاصمة الفرنسية باريس في حدث (دينيه آن بلان) أو (العشاء بالأبيض) الغامض الذي يتم الكشف عن مكانه في اللحظة الأخيرة.

ونظمت الذكرى الـ30 لحدث العشاء العالمي (دينيه آن بلان) في باريس ليل الأحد.

ويتوقع أن يكون عدد المشاركين ما بين 20 ألف و30 ألف مشارك، ثلثهم من خارج فرنسا.

شارع الشانزليزيه ومتحف اللوفر وبرج إيفل من بين المواقع السابقة التي استضافت مثل هذا الحدث السنوي.

وتم الكشف عن موقع عشاء العام الجاري في سلسلة رسائل نصية.

ويقول فرانسوا باسكييه، الذي أطلق هذا الحدث في باريس عام 1988، إن أكثر من 20 فرقة أوركسترا شاركت في التسلية والترفيه.

وكان باسكييه قد أخفى أي تفاصيل أخرى للحفاظ على الغموض.

العام الماضي، شارك في الحدث أكثر من 110 آلاف شخص من 28 دولة.