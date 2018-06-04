حمم بركان "فويغو" تقتل وتصيب العشرات وتشرد الآلاف

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قتل 25 شخصا على الأقل وجرح 20 جراء ثوران بركان "فويغو" الشديد النشاط في غواتيمالا ما استدعى أيضا إجلاء ألفي شخص وفق ما أعلنت هيئة الحماية المدنية.

والرماد الذي نفثه البركان البالغ ارتفاعه 3763 مترا والواقع على بعد 35 كيلومترا من العاصمة غواتيمالا دفع أيضا إلى إغلاق المطار الدولي.

وقال ديفيد دي ليون المتحدث باسم المنسقية الوطنية لإدارة الكوارث، إن 6 أشخاص قتلوا بسبب تدفقات الحمم البركانية الحارقة في منطقتين واقعتين جنوب بركان فويغو. لكن حصيلة القتلى ارتفعت لاحقا الى 25 قتيلا على الأقل. حسب فرانس برس.

وأصيب عشرون آخرون بجروح وأجلي أكثر من ألفي شخص بسبب ثوران البركان الذي أثر في شكل خاص على مجتمعات ريفية تعيش على مقربة منه.

وأغلق مطار سيوداد الدولي مؤقتا بسبب الرماد البركاني وباشرت فرق المطار والجيش فتح الممرات للسماح باستئناف حركة المرور وفق ما أعلنت المديرية العامة للطيران المدني.

وتجاوزت أعمدة الرماد من جراء ثوران البركان، وهو الثاني منذ بداية العام، 2200 متر فوق فوهته استنادا إلى دي ليون.

وأظهرت صور نشرتها الصحافة المحلية والشرطة أشخاصا يغطيهم الرماد يحاول المسعفون نقلهم.

في سبتمبر 2012 استدعى ثوران بركان فويغو إجلاء نحو 10 آلاف شخص.