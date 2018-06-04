"حلم الذهب" يدفن 6 أحياء

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في كارثة جديدة لقي 5 من عمال مناجم الذهب غير القانونية في منطقة سولاويسى الشمالية بإندونيسيا مصرعهم بعد انهيار المنجم الذى كانوا يعملون فيه، مما أدى إلى دفنهم خلال الأمطار الغزيرة بعد ظهر الأحد.

وانتشلت جثث العمال الخمسة وجميعهم من سكان قرية باكان، الساعة السابعة مساء الأحد.

وذكرت هيئة الكوارث الإندونيسية في بيان صباح الاثنين أن عاملا سادسا دفن خلال الحادث ولم يعثر عليه بعد، وأن عملية البحث ستستأنف.

ووفقا لبيان الهيئة فإن المنطقة التي كانت المجموعة تنقب عن الذهب فيها بالقرب من قرية باكان هي منطقة جبلية ومنحدرة تشهد انهيارات أرضية متكررة.

ويعتقد العديد من الإندونيسيين الذين يعيشون في مواقع مناجم أو بالقرب منها أن لهم الحق في التنقيب بحثا عن المعادن.

ورغم أن الحكومة المركزية حظرت التنقيب عن الذهب على نطاق صغير، فغالبا ما يغض المسؤولون الطرف عن الممارسة التي توفر سبل العيش لآلاف العائلات الفقيرة ولكنها تشكل تهديدا كبيرا على صحتهم وعلى البيئة.