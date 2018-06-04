living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حمم بركان "فويغو" تقتل وتصيب العشرات وتشرد الآلاف

4
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-



قتل 25 شخصا على الأقل وجرح 20 جراء ثوران بركان "فويغو" الشديد النشاط في غواتيمالا ما استدعى أيضا إجلاء ألفي شخص وفق ما أعلنت هيئة الحماية المدنية.
والرماد الذي نفثه البركان البالغ ارتفاعه 3763 مترا والواقع على بعد 35 كيلومترا من العاصمة غواتيمالا دفع أيضا إلى إغلاق المطار الدولي.

وقال ديفيد دي ليون المتحدث باسم المنسقية الوطنية لإدارة الكوارث، إن 6 أشخاص قتلوا بسبب تدفقات الحمم البركانية الحارقة في منطقتين واقعتين جنوب بركان فويغو. لكن حصيلة القتلى ارتفعت لاحقا الى 25 قتيلا على الأقل. حسب فرانس برس.

وأصيب عشرون آخرون بجروح وأجلي أكثر من ألفي شخص بسبب ثوران البركان الذي أثر في شكل خاص على مجتمعات ريفية تعيش على مقربة منه.

وأغلق مطار سيوداد الدولي مؤقتا بسبب الرماد البركاني وباشرت فرق المطار والجيش فتح الممرات للسماح باستئناف حركة المرور وفق ما أعلنت المديرية العامة للطيران المدني.

وتجاوزت أعمدة الرماد من جراء ثوران البركان، وهو الثاني منذ بداية العام، 2200 متر فوق فوهته استنادا إلى دي ليون.

وأظهرت صور نشرتها الصحافة المحلية والشرطة أشخاصا يغطيهم الرماد يحاول المسعفون نقلهم.

في سبتمبر 2012 استدعى ثوران بركان فويغو إجلاء نحو 10 آلاف شخص.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout