الصين تسمح بالطلاق عبر مسنجر!

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بدأت الصين باختبار خدمة جديدة تسمح بإرسال طلبات الطلاق عبر مسنجر” WeChat” الشهير.



وللاستفادة من هذه الخدمة يمكن للشخص الراغب في إرسال طلبات الطلاق أن يدخل إلى “WeChat”، ومن ثم يضغط على زر الحقل المخصص لهذه الخدمة ويدخل بياناته الخاصة ويضغط على زر الإرسال، لتقوم الجهات المعنية بعدها بمعاينة الرسالة ودراسة طلبه.



ويتم اختبار هذه الخدمة في مقاطعة “قوانغدونغ” الصينية حاليا، لكن من المتوقع أن تصبح متاحة قريبا في العديد من مناطق الصين.



وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الأزواج الراغبين بالاستفادة من تلك الخدمة عليهم أولا الحصول على موافقة خبراء الأسرة الذين يمكن التواصل معهم عبر “WeChat” أيضا.