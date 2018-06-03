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السفير الأمريكي لدى روسيا يتحدى بوتين

3
JUNE
2018
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كشف السفير الأمريكي لدى روسيا، جون هانتسمان، أنه تحدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من خلال مشاركته في تقليد الاستحمام خلال عيد الغطاس يوم 20 يناير الماضي.

وأشار هانتسمان، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، ردا على سؤال حول شعوره بعد الغطس في حفرة مياه شبه متجمدة، إلى أنه أراد التنافس مع بوتين عن طريق أداء هذا الطقس، وقال: "عندما تنغمس في مياه بمثل هذه الدرجة من البرودة، لا تستطيع التحكم بعضلاتك وجهاز تنفسك".

وأوضح هانسمان: "كنت أريد الغطس 3 مرات لأن الرئيس بوتين دخل إلى المياه وغاص مرة واحدة عمليا، في الوقت الذي تنص فيه قواعد الطقس على ضرورة الغطس 3 مرات".

وأضاف السفير الأمريكي: "هذا يبعث رسالة مهمة حول ما إذا كان شعب الولايات المتحدة قادرا على أداء هذه الطقوس بطريقة صحيحة".

وفي إجابته عن سؤال بشأن الفائز في هذه المنافسة غير الرسمية، قال هانتسمان، ملتزما بالأسلوب الدبلوماسي: "المعلقون في هذه البلاد توصلوا بشكل عام إلى استنتاج مفاده أن الولايات المتحدة فعلت كل شيء بصورة صحيحة".

وكان السفير الأمريكي قد زار يوم 20 يناير الماضي دير القيامة في مجمع القدس الجديدة بضواحي موسكو، برفقة دبلوماسيين أمريكيين آخرين وأفراد عائلاتهم، حيث أطلعه ممثلون عن الكنيسة الأرثذوكسية الروسية على تاريخ الأيقونات الموجودة هناك، ليقوم بعد ذلك هو وزوجته وابنته بإشعال شموع في الكنيسة المحلية.

ومن ثم توجه هانسمان إلى نهر إيسترا، حيث أدى، على الرغم من الصقيع، طقس الاستحمام بمناسبة عيد الغطاس المسيحي من خلال الانغماس 3 مرات في مياه شبه متجمدة، ليحذو حذوه عدد من مرافقيه.

وسبق أن أعلن الكرملين أوائل العام 2018 وللمرة الأولى أن الرئيس الروسي يؤدي بشكل دوري طقس الاستحمام في عيد الغطاس.

روسيا اليوم
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