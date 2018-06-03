شاب قتل والده السبعيني ... يكشف تفاصيل جريمته !

A + A -

اعترف قاتل والده السبعيني في الشماسية، وهي إحدى محافظات منطقة القصيم في السعودية بجريمته، كاشفًا وقائع مثيرة سبقت ارتكابه للجريمة التي وقعت عقب خروج المجني عليه من صلاة الفجر، وفق صحيفة “عاجل” الإلكترونية.



وقالت الصحيفة إن الابن “القاتل” أوضح خلال اعترافه أمام الجهات الأمنية بعد نحو أسبوعين من ارتكابه للجريمة التي هزت المجتمع السعودي لبشاعتها، أنه قام قبل ساعات من ارتكابه الجريمة بإجراء تدليك (مساج) لأمه وأبيه، وادّعى أمامهما أنه المهدي المنتظر.



وأضافت المصادر أن القاتل تعاطى حبات “كبتاجون” قبل أن يُطلق عدة رصاصات قاتلة على والده السبعيني لدى خروجه من المسجد بعد أدائه صلاة الفجر.



وأشارت إلى أن القاتل كشف للجهات الأمنية عن مكان سلاح الجريمة، موضحًا أنه دفنه في الرمال بمخطط النخيل، وهو عبارة عن مرتفعات رملية.

المصدر : إرم