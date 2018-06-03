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شاهد.. هجوم 'جنوني' بسكين على سائق سيارة بوسط لندن

3
JUNE
2018
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أظهرت لقطات مرعبة سائق دراجة هوائية يمسك بسكين ضخمة، يضرب بها على زجاج نوافذ سيارة صغيرة، في ساعات الذروة بوسط مدينة لندن.

الفيديو الذي التقطته كاميرا مثبتة بالشارع في حوالي الساعة الخامسة مساء، يبدو فيه بشكل واضح سائق الدراجة وهو يتجاوز السيارات ليصل إلى السيارة التي استهدفها.

ويبدو أن سائق السيارة وهو يتحرك من أحد المواقف كاد يصطدم بسائق الدراجة الهوائية، الأمر الذي أثار حفيظته، لكن لم يتم تأكيد السبب بعد.

ووصل الرجل صاحب الدراجة، السيارة ماركة "بولو فولكس فاغن" الزرقاء التي توقف بها صاحبها بعد أن رأى ملاحقة الرجل له، حيث كان قد انحرف عن الطريق وتوقفت سريعاً.

وفي حين يحاول الرجل الهائج وهو ينظر لداخل السيارة، تحطيم النوافذ من جهة الراكب، فإن السائق يخرج ويهرول مسرعًا من المكان، متخليًا عن سيارته في منتصف الطريق.

وأكدت شرطة سكوتلاند يارد أن أحداً لم يصب بأذى ولم يتم إجراء أي اعتقالات حتى الآن، حيث شرع الضباط في إجراء تحقيق لمعرفة الرجل صاحب السكين.

سلسلة حوادث
ويعتبر هذا الحادث الأحدث في سلسلة طويلة من هجمات السكاكين المروعة، التي هزت العاصمة البريطانية.

فمن بين 62 شخصًا قُتلوا في لندن منذ بداية العام، تعرض 37 شخصًا على الأقل للطعن القاتل.

وقد سجلت 44443 جريمة في المملكة المتحدة في العام المنتهي في سبتمبر 2017، بزيادة قدرها 21 بالمئة عن العام السابق، وهو أعلى رقم منذ عام 2011.

وقالت متحدثة باسم شرطة النقل: "تم استدعاؤنا في حوالي الساعة الخامسة مساءً إلى طريق لندن، في كرويدون، بعد أن اقترب شخص ما من سيارة وهو يحمل سلاحًا".

وأشارت إلى أن سائق السيارة قد اصطدم بسيارة أخرى وسط هذه الضجة.

وقد عاد الضحية في وقت لاحق للتحدث مع الضباط، لكن المشتبه به لاذ بالفرار.

المصدر: العربية

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