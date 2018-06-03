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أول ملحد يرأس حكومة إسبانيا.. رفض قسم الإنجيل وطلب استبعاد الصلبان

3
JUNE
2018
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قالت شبكة "بي بي سي" البريطانية إن الاشتراكي بيدرو سانتشيس أدى السبت اليمين الدستورية رئيسا جديدا للحكومة الإسبانية، ولكنه رفض تأدية اليمين على الإنجيل كما هو متعارف عليه في مثل هذه المناسبات.

وأضافت الشبكة أن سانتشيس (46 عاما) رفض تأدية اليمين على الإنجيل وطالب باستبعاد أي صلبان خلال مراسم التنصيب، لافتة إلى أنه أصبح "أول ملحد في تاريخ إسبانيا يتولى منصب رئيس الوزراء".

وبدلا من القسم المتداول، وعد سانتشيس خلال مراسم تنصيبه التي جرت في المقر الملكي في مدريد، بـ"أداء واجباته استرشادا بالشرف والضمير والبقاء مواليا للملك والدفاع عن الدستور الإسباني".

وتولى الاشتراكي الإسباني سانتشيس اليمين الحكومة خلفا للمحافظ المخضرم ماريانو راخوي الذي خسر اقتراعا بالثقة في البرلمان بسبب فضيحة فساد في اليوم السابق.

وسيكون النائب الموالي للاتحاد الأوروبي، الذي لم يتول منصبا حكوميا من قبل، سابع رئيس وزراء لإسبانيا منذ عودتها إلى الحكم الديمقراطي في أواخر السبعينيات.

Reuters
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