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"أكياس البلاستيك" تودى بحياة حوت في تايلاندا

3
JUNE
2018
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قال مسئولون بحريون، اليوم الأحد، إن نحو 80 قطعة مخلفات بلاستيكية تزن ثمانية كيلوجرامات، وجدت في معدة حوت نفق في تايلاند بعد محاولات دامت خمسة أيام لإنقاذه.

وعُثر على الحوت يوم الاثنين، في قناة في إقليم سونجخلا في جنوب تايلاند وقدم فريق من البيطريين العلاج له.

وقالت إدارة الموارد البحرية على موقعها الإلكتروني، إن الحوت بصق خمسة أكياس بلاستيكية يوم الجمعة ونفق بعد ذلك.

وأظهر التشريح وجود 80 كيسا بلاستيكيا ومواد بلاستيكية أخرى تزن ثمانية كيلوجرامات في معدة الحوت.

وقال جاتوبورن بوروسبات مدير الإدارة، إنهم يعتزمون تكثيف التوعية بالمشكلة في اليوم العالمي للمحيطات يوم الثامن من يونيو، والدعوة لتقليل استخدام المنتجات البلاستيكية.

وقال لرويترز "سنستخدم حالة الحوت وندعو جميع القطاعات لإبداء نواياها بشأن كيفية تقليل استخدام البلاستيك في تايلاند".

ويستخدم التايلانديون كميات هائلة من الأكياس البلاستيكية لكن السلطات أطلقت حملات في محاولة لإقناع الناس بتقليل استخدامها واستبدالها بأكياس يمكن إعادة استخدامها.

وعلى مستوى العالم، قال برنامج الأمم المتحدة للبيئة في ديسمبر، إن نحو ثمانية ملايين طن من المواد البلاستيكية -ما بين زجاجات وأغلفة وغيرها- تلقى في المحيطات كل عام مما يتسبب في تدمير الحياة البحرية وفي دخول هذه المواد إلى السلسلة الغذائية للبشر.

Reuters
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