لاعبو كرة قدم من الأطفال ينقذون امرأة علقت تحت السيارة!

A + A -

تعاون فريق من اليافعين في رفع شاحنة انقلبت فوق امرأة، وتمكنوا من إنقاذ حياتها، بعد أن علقت تحت الشاحنة.



وكان أعضاء فريق لكرة القدم الأميركية للأشبال، تحت سن 13 عاماً، عائدين إلى منازلهم في ولاية أيداهو الأميركية، بعد مشاركتهم في إحدى البطولات بولاية كاليفورنيا، عندما صادفوا حادث انقلاب سيارة شاحنة على الطريق.



وسارع أعضاء الفريق، للترجل من حافلتهم، لمساعدة رجل وامرأة، انقلبت سيارتهما على جانب الطريق. وفي الوقت الذي تمكن الزوج من الخروج من كرسي السائق، ظلت زوجته محاصرة رأساً على عقب تحت السيارة، والدماء والزجاج المحطم من حولها.



وتعاون أعضاء الفريق، ليتمكنوا من رفع الشاحنة بالقدر الكافي، الذي يسمح للمرأة بالانزلاق والخروج من تحتها، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.



واستمرت عملية الإنقاذ نحو 10 دقائق، قبل أن يتمكن أعضاء الفريق، من رفع السيارة، وإخراج المرأة من تحتها، ليتحولوا إلى أبطال بنظر الجميع، وخاصة مدربهم الذي كان شاهداً على الحادثة، وراقبهم وهم يطبقون ما علمهم إياه، بضرورة أن يلعبوا كرة قدم خالية من الأنانية، ويكونوا على استعداد لمساعدة الآخرين في أي وقت.