living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لاعبو كرة قدم من الأطفال ينقذون امرأة علقت تحت السيارة!

3
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

تعاون فريق من اليافعين في رفع شاحنة انقلبت فوق امرأة، وتمكنوا من إنقاذ حياتها، بعد أن علقت تحت الشاحنة.


وكان أعضاء فريق لكرة القدم الأميركية للأشبال، تحت سن 13 عاماً، عائدين إلى منازلهم في ولاية أيداهو الأميركية، بعد مشاركتهم في إحدى البطولات بولاية كاليفورنيا، عندما صادفوا حادث انقلاب سيارة شاحنة على الطريق.


وسارع أعضاء الفريق، للترجل من حافلتهم، لمساعدة رجل وامرأة، انقلبت سيارتهما على جانب الطريق. وفي الوقت الذي تمكن الزوج من الخروج من كرسي السائق، ظلت زوجته محاصرة رأساً على عقب تحت السيارة، والدماء والزجاج المحطم من حولها.


وتعاون أعضاء الفريق، ليتمكنوا من رفع الشاحنة بالقدر الكافي، الذي يسمح للمرأة بالانزلاق والخروج من تحتها، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.


واستمرت عملية الإنقاذ نحو 10 دقائق، قبل أن يتمكن أعضاء الفريق، من رفع السيارة، وإخراج المرأة من تحتها، ليتحولوا إلى أبطال بنظر الجميع، وخاصة مدربهم الذي كان شاهداً على الحادثة، وراقبهم وهم يطبقون ما علمهم إياه، بضرورة أن يلعبوا كرة قدم خالية من الأنانية، ويكونوا على استعداد لمساعدة الآخرين في أي وقت.

اليوم السابع
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout