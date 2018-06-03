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نصائح خبراء تحمي بيتك من السرقة أثناء غيابك

3
JUNE
2018
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حين يغادر الناس بيوتهم كي يسافروا، يخشون في الغالب أن تتعرض بيوتهم للسطو، إذ كثيرا ما يستغل اللصوص غياب السكان حتى ينفذوا جرائمهم، ولذلك ينصح خبراء باتباع إجراءات لتفادي السرقة.
وبحسب دليل نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن لصين سابقين كشفا عدة مؤشرات وثغرات يستغلها المجرمون ليختاروا بيوت الضحايا.

وينصح اللصان اللذان لم يكشفا اسمهما، بعدم مشاركة الكثير من المعلومات على منصات التواصل الاجتماعي، إذ تكشف هذه المواقع مثلا سفر بعض العائلات، فيصبح غيابها عن البيت أمرا معروفا.

فضلا عن ذلك، يوصي الدليل بتركيب كاميرا مراقبة، على اعتبار أن اللصوص يتفادون البيوت المحروسة بها، خشية أن تلتقطهم فيقود ذلك إلى القبض عليهم بشكل سهل.

وفي المنحى ذاته، يجدر بصاحب المنزل أن يركب مصابيح يتقد نورها أمام البيت عند اقتراب أي شخص، وبفضل هذه التقنية، يمكن أن ينتبه الجيران مثلا إلى وجود شخص ما في بيت يفترض أنه غير عامر.

ولأن اللصوص يخشون الكلاب بالنظر إلى ما تجلبه من انتباه وضجة، يمكن تزويد البيت بجهاز استشعار يطلق صوت النباح، وثمة شركات تقدم الخدمة في أيامنا هذه.

ولدرء الخطر بصورة أكبر، يستحب أن يجلب صاحب المنزل حارسا في فترة غيابه عن البيت، كما يتوجب على المسافر أن يصطحب كافة وثائقه حتى وإن لم يكن في حاجة إليها، والداعي إلى هذا أن المعلومات قد تستغل بصورة سيئة.

أما المفاتيح فلا يُنصح بإبقائها على مقربة من النوافذ الزجاجية، لأن اللصوص سيفكرون حتما في كسرها، في حال ظهرت لهم، ولذلك يتوجب وضعها في مكان آمن.

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