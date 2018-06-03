مقترح للبرلمان في الدانمارك بشأن ختان الذكور

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قالت مجموعة دنماركية إنّ مبادرة لمواطنين تسعى إلى جعل الحدّ الأدنى لسنّ ختان الذكور لأسباب غير طبية 18 عاما في الدنمارك، نجحت في جمع 50 ألف توقيع مطلوبة لإرسال المقترح إلى البرلمان لمناقشته العام الجاري.



وذكرت لينا نيهوس، من مجموعة "إنتاكت دنمارك" للأسوشيتد برس، السبت أن جماعتها المعنية بأحوال الأطفال تعتقد "أننا بحاجة إلى احترام حق الشخص في أن يتخذ القرار بنفسه" بشأن الختان عندما يكون بالغا.



ويعدّ ختان الذكور شائعا بين المسلمين واليهود.



وأظهر استقصاء أجري أخيراً بتفويض من "قناة تي في2" الدنماركية أن 83 بالمئة من المشاركين أيدوا أن يكون الحد الأدنى لسن ختان الذكور ثمانية عشر عاما.



إلا أن المقترح من غير المرجح أن يتم تمريره بسبب عدم مساندة أي من أحزاب الدنمارك له.