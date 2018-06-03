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لأوّل مرة… صور من منزل الزعيم الكوري الشمالي

3
JUNE
2018
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مع تزايد الزيارات الرسمية بين كوريا الشمالية ومسؤولين من دول عدة، بدأ شيء من الحياة الغامضة في كوريا الشمالية يتَّضح، فقد تمكَّن صحافي روسي من التقاط صور لأكثر الأماكن خصوصية بالنسبة للزعيم الكوري، وهو أحد قصوره.


فقد نشرت صحيفة الـ”ديلي ميل” البريطانية عدداً من الصور التي التقطها الصحافي الروسي فاليري شريفيلين، خلال زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للعاصمة بيونغ يانغ.


وتعطي الصور لمحةً محيرة عن حياة الزعيم الكوري الشمالي المنعزل، الذي لم يسبق أن نشر أي صور عن حياته الخاصة، سوى بعض التسريبات التي تتداولها وسائل الإعلام.


وتظهر الصور التي التقطت في مكان مجهول بالقرب من العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، مسكن حديث لكيم، ويبدو أنه مكتمل بالحدائق والتصميم الداخلي البسيط.


وبحسب الحارس الشخصي السابق لي يونغ كوك، فإنّ الزعيم الكوري الشمالي يحتفظ بما لا يقلّ عن 8 قصور منفصلة خارج العاصمة. وعلى الرغم من أن كيم لديه العديد من القصور، إلا أنّه من الصعب الحصول على صور لها، وذلك لأن حكومة كوريا الشمالية وضعت تدابير أمنية لذلك. ويضم المنزل أراضي فخمة تحتوي على زهور جميلة، التي يمكن أن يستمتع بها كيم أثناء تجوله بها.


أما من الداخل فيتَّسم القصر بالألوان البسيطة المحايدة التي تتزيّن بها الجدران، إضافة لعدد قليل جداً من اللوحات المعروضة في المنزل.


ويبدو من الصور أنّ الحدائق تهيمن على هذا القصر، خاصة أنه يتميَّز بوجود النوافير المائية فوق العديد من منحوتات الدلفين المزخرفة.


وفي المقابل التقط الصحافي الروسي صوراً لفنادق فارهة بالعاصمة الكورية، ومنها فندق كوريو الواقع بوسط المدينة، والمبني على أحدث نظام للطراز الحديث، وكذلك نشر صورة لوزارة الخارجية من الخارج.

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