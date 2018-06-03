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ترامب يقيم مأدبة إفطار للمسلمين في البيت الأبيض

3
JUNE
2018
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قال مسؤول في الجناح الغربي في البيت الأبيض لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية مساء السبت إنَّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيقيم مأدبة إفطار الأسبوع المقبل احتفاءً بشهر رمضان، مُعيداً بذلك تقليداً للبيت الأبيض كان قد تخلَّى عنه في عامه الأول بالمنصب.


ومن المُتوقَّع أن تُقام مأدبة الإفطار الأربعاء المقبل 6 حزيران. ولم تصبح قائمة الضيوف متاحة بعد. ولدى ترامب باعٌ طويل في الإدلاء بتصريحاتٍ مثيرة عن المسلمين. إذ قال لأحد محاوريه أثناء الحملة الانتخابية: "أعتقد أنَّ الإسلام يكرهنا" وألمح ترمب على مدار سنوات إلى إمكانية كون الرئيس السابق باراك أوباما مسلماً، وقال في عام 2015 إنَّه سيبحث جدياً أمر إغلاق المساجد. وفي أواخر ذاك العام، أصدر دعوته لـ"منعٍ تام وشامل للمسلمين من دخول الولايات المتحدة"، وبعدما أصبح رئيساً، أصدر سلسلة من قرارات حظر السفر التي استهدفت في معظمها البلدان المسلمة.

وستعيد مأدبة الإفطار التي تحدَّثت عنها مجلة Politico في وقتٍ سابق إحياء تقليدٍ اتبعه الرؤساء الجمهوريون والديمقراطيون لسنواتٍ في رمضان، وهو إقامة مأدبة إفطار للمسلمين.

New York Times
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