عبد الملك الحوثي: مقاتلات إسرائيلية شاركت في معارك اليمن

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قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، إن مقاتلات إسرائيلية شاركت في المعارك التي يشهدها الساحل الغربي في اليمن، وأنه تم رصد طائرات إسرائيلية تحلق فوق الحديدة.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، أن "الجانب الفني للجيش واللجان الشعبية، رصد طائرات إسرائيلية في الأيام الماضية تحلق في سماء اليمن".

ودعا زعيم "أنصار الله" خلال إلقائه محاضرة، مساء السبت، اليمنيين إلى "الدفاع عن وطنهم"، قائلا "مسؤوليتنا أن نتحرك وندافع عن بلدنا في وجه عدوان هو ابتدأنا، وارتكب بحقنا أبشع الجرائم وأهلك الحرث والنسل".

وأضاف زعيم الحوثيين أن من يدعون إلى "الجهاد في سبيل الله في أكثر من 11 جبهة داخل اليمن، هم في الواقع عملاء وخدم لأمريكا وإسرائيل".