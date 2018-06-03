A + A -

كشف قائممقام قضاء سنجار، محما خليل، عن انتشار للجيش العراقي مع مستشارين أمريكيين، في جبل حدودي مع سوريا، لتطهير المنطقة من “داعش” الإرهابي.

وأوضح خليل، في تصريح خاص لـ”سبوتنيك” في العراق، أن قوات الجيش العراقي، تقوم بعملية أمنية لتطهير منطقة جل ميرا (أعلى قمة في جبل سنجار) غربي الموصل، مركز نينوى، شمال العراق، والواقع عند الحدود السورية.

وأضاف خليل، أن مستشارين أمريكيين من التحالف الدولي، برفقة قوات الجيش العراقي، لتقديم المشورة والخبرة وفق الاتفاقيات بين البلدين، ومسك الحدود وتأمينها بين العراق وسوريا.

(سبوتنيك)