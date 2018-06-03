قائد الجيش الإيراني: ننتظر بفارغ الصبر زلة من إسرائيل

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-وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية-

قال قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، يوم السبت، إن مقر الدفاع الجوي للجيش هو مهد الشباب المقاتل وقد أثبت قولا وفعلا إنه يتطلع إلى إزالة إسرائيل وهيمنة الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية عن موسوي قوله خلال مراسم تعيين العميد فرزاد إسماعيلي، مستشارا ومساعدا للقائد العام للجيش، "رغم أننا لا نرغب في الحرب إلا أن مقاتلينا ينتظرون بفارغ الصبر ليلقنوا العدو درسا لا ينساه فيما لو ارتكب خطأ ما".

وأشاد موسوي بتعيين العميد علي رضا الهامي نائبا لقائد مقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي الإيراني، قائلا "أنا على ثقة أن مقر الدفاع الجوي سيكون أقوى مما مضي مع قيادة العميد علي رضا صباحي فرد".

يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية آية الله خامنئي أعلن في 29 مايو الماضي تعيين العميد علي رضا صباحي فرد قائدا لمقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي.