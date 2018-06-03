الحوثي: العدو الإسرائيلي يشارك في معركة الساحل الغربي

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أكد قائد حركة انصارالله السيد عبد الملك الحوثي مشاركة العدو الإسرائيلي في العدوان على اليمن وبالذات في معركة الساحل الغربي، لافتا إلى أن الجانب الفني للجيش واللجان الشعبية رصد في الأيام الماضية تحليقا للعدو الإسرائيلي فوق الحديدة.





وقال أمس، ضمن سلسلة محاضراته الرمضانية اليومية، إن من يحظى موقفه برعاية أمريكية ومباركة اسرائيلية لا يمكن أن يكون جهة حق، مخاطبا الشعب اليمني بالقول" مسؤوليتنا أن نتحرك وندافع عن بلدنا في وجه عدوان هو ابتدأنا وارتكب بحقنا أبشع الجرائم وأهلك الحرث والنسل".

وأضاف الحوثي أن التكفيريين يدعون "الجهاد في سبيل الله في أكثر من 11 جبهة داخل اليمن" وهم في الواقع عملاء وخدم لأمريكا وإسرائيل، موضحا أن النشاط التكفيري يتضح أمره بشكل سريع كافتضاح العلاقة الجيدة بين التكفيريين في سوريا وكيان العدو.

وأشار إلى أن أحد قادة التكفيريين في أفغانستان اعترف أنه قاتل إلى جانب الأمريكيين وبإيعاز من المخابرات الأمريكية.