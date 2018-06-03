الفصائل الفلسطينية تقصف بلدات في غلاف غزة ردا على قصف الطيران الإسرائيلي لمواقع في القطاع

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قال مراسل RT، اليوم الأحد، إن الفصائل الفلسطينية أطلقت سلسلة صواريخ باتجاه بلدات إسرائيلية، مشيرا إلى أن صافرات الإنذار دوت في سيديروت وإيريز.

وأضاف مراسلنا أن القبة الحديدية تحاول اعتراض الصواريخ.

وفي الساعات الأخيرة من يوم السبت، قال سكان فلسطينيون من قطاع غزة إن طائرات إسرائيلية قصفت موقعين في القطاع بعد ساعات من إطلاق صواريخ على إسرائيل.

وأفاد مراسل RT بأن الطيران الإسرائيلي استهدف موقع اليرموك، كما استهدف أيضا موقع بدر خلف أبراج المقوسي.

وأشار مراسلنا إلى أن مقاتلات الجيش الإسرائيلي قصفت موقع "العرين" التابع للمقاومة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بثلاثة صواريخ.

وكان الجيش قد قال في وقت سابق، إن ناشطين من غزة أطلقوا صاروخين على إسرائيل تم اعتراض أحدهما في حين لم يصل الآخر إلى هدفه.

وأكد الجيش على حسابه الرسمي في "تويتر" أن منظومة القبة الحديدية اعترضت أحد الصاروخين، فور سماع دوي الإنذارات في منطقة أشكول الحدودية، بينما سقط الثاني في أراضي القطاع.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في أي من الحادثين.